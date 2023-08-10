Рейтинг был составлен специалистами "Турбарометра Санкт-Петербурга" на основе отзывов на интернет-площадках.

"Всего было проанализировано больше миллиона комментариев", — говорится в сообщении.

Так, в отзывах туристы восхищались коллекцией шедевров Эрмитажа, каждый третий сообщает, что намерен вернуться.

Четвертое и пятое места рейтинга заняли Исаакиевский собор и Петропавловская крепость.

За ними следуют музей "Гранд Макет Россия", крейсер "Аврора", храм Воскресения Христова "Спас на Крови", Казанский кафедральный собор и Екатерининский дворец в Царском Селе.