Маршруты будут посвящены в первую очередь истории и геологии. Так, туристы смогут отправиться в Кунгурскую ледяную пещеру, где узнают о процессе возникновения сталагмитов и сталактитов.

Пермский Политех (ПНИПУ) продемонстрирует фрагмент челябинского метеорита, а также бивень, зубы и позвонки мамонта.

Экспозиция Музея пермских древностей Пермского госуниверситета (ПГНИУ) познакомит посетителей с отпечатками растений и насекомых, обитавших более 260 млн лет назад. Также на выставке можно будет увидеть минералы (гипсы и соли), оставшиеся после испарения пермского моря.

Также туристам предлагается посетить Пермский государственный медуниверситет (ПГМУ), где можно увидеть, как исследователи учат роботов выполнять сложные медицинские операции.

Кроме того, в научно-образовательном центре "Рациональное недропользование" туристы смогут посетить лаборатории, в которых продемонстрируют процесс создания авиадвигателей, разрабатывают протезы, трансформируют газ в нефть и обратно.

По словам главы региона Дмитрия Махонина, край привлекает туристов большим числом природных достопримечательностей, уникальными коллекциями предметов искусства и памятниками истории.

"При этом мы являемся промышленным регионом. Наши организации и предприятия решают задачи государственной значимости и реализуют уникальные проекты, известные на всю страну, а также за ее пределами. Новые маршруты в рамках промышленного и научно-популярного туризма — хорошая возможность глубже погрузиться в прошлое, настоящее и будущее нашего региона", — цитирует пресс-служба Махонина.