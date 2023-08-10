"На территории Северного розария откроется бесплатная уличная выставка "Супергерои, которые живут среди нас", организованная Киностудией им. М. Горького при поддержке Министерства культуры РФ. Экспозиция из 7 интерактивных стендов расскажет о героях фильмов золотой коллекции. Москвичи и гости столицы смогут заново познакомиться с любимыми персонажами — представить, как бы они выглядели и общались в современном мире", — сообщили в пресс-службе.

Как отметила генеральный директор Киностудии им. Горького Юлиана Слащева, которую цитирует пресс-служба, открывающаяся выставка "покажет супергероев с новой стороны — как наших современников".

Известные герои студии — Алиса Селезнева, Штирлиц, Оля и Яло, Нийя и другие — предстанут в современных образах, сгенерированных искусственным интеллектом. Посетители выставки также узнают, какие посты они могли бы написать в социальных сетях, если бы жили в 2023 году. Стенды будут дополнены QR-кодами, ведущими на мультимедийный контент — видеоролики о супергероях и классические фильмы с их участием.

Продолжение экспозиции будет на "Аллее звезд" у Киностудии им. М. Горького и в холле главного входа, уточнили в пресс-службе. Там в рамках выставки можно будет увидеть уникальные предметы, задействованные на съемках фильмов золотой коллекции и узнать об актерах и режиссерах. Среди супергероев киностудии окажутся Александр Роу, Станислав Ростоцкий, Татьяна Лиознова, Илья Фрез, Вячеслав Тихонов, Георгий Милляр, Михаил Пуговкин.