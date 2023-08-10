Выездная презентация "Добро пожаловать в Санкт-Петербург!" состоится в столице Азербайджана 22 августа. Предполагается, что это поможет увеличить турпоток из Азербайджана в Петербург "с учетом культурных особенностей и запросов путешественников".

"Северная столица пользуется растущим интересом у путешественников из Азербайджана. По данным "Турбарометра Санкт-Петербурга", обычно чек туриста из этой страны выше среднего и составляет более 62 тысячи рублей", — говорится в сообщении.

Власти связывают это с высокой лояльностью к России, отсутствием языкового барьера и обычаем путешествовать всей семьей на длительный срок.

Уточняется, что осенью выездные презентации продолжатся в ОАЭ и регионах РФ.

Баку является городом-побратимом Петербурга с 1998 года.