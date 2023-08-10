"Деятельность ООО "Пансионат с санаторно-курортным лечением "Велегож" и ООО "Санаторий (курорт) "Велегож" приостановлена на 90 суток за повторное нарушение требований пожарной безопасности", — говорится в сообщении.

Дела об административном правонарушении были возбуждены по ч. 14 ст.19.5 КоАП РФ (Невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор). Нарушения были выявлены в ходе повторной проверки.

"В помещениях корпусов, летних дачах, административном здании и в здании столовой (столовой-клуба) выявлены существенные нарушения требований пожарной безопасности, создающие угрозу жизни и здоровью людей", — подчеркивается в сообщении.

Базы отдыха расположены в Заокском районе неподалеку от реки Ока и музея "Поленово", граничат с Московской и Калужской областями.