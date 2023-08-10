"На вид ему около двух лет. Несмотря на светлую шерсть, этот косолапый — представитель распространенного в республике вида "бурый медведь". Из-за недостатка в шерсти и коже пигмента меланина медвежонок родился альбиносом", — говорится в сообщении.

Директор нацпарка Владимир Кузнецов отмечает, что медвежонка-альбиноса на территории парка удалось заснять впервые.

"Известно, что у животных-альбиносов должны быть розовые носы. У нашего же Умки он черный. Достоверно сложно сказать, почему так. Но мы уверены, что родители у него обычного коричневого цвета. Большого медведя белого цвета мы бы точно заметили", — цитирует Кузнецова пресс-служба.

По данным Минэкологии региона, на территории Башкирии обитает около 2 тыс. медведей. Наибольшая плотность популяции косолапых — в национальном парке "Башкирия".