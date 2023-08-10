"От китайской стороны было получено подтверждение о том, что они готовы начать прием российских туристов. Уверен, что уже на следующей неделе российские группы также смогут поехать в Китай в рамках группового безвизового механизма", — цитирует его пресс-служба министерства.

Кондратьев подчеркнул, что для оформления группового тура потенциальному туристу необходимо обратиться в турагентство, которое занимается организацией поездок в Китай.

"Такие поездки будут дешевле примерно на 20-30% по сравнению с обычными индивидуальными бронированиями, в том числе по электронной визе. В групповых поездках всегда есть возможность подобрать вариант туристических программ, которые будут отвечать запросу клиента — все, от городских туров, до пляжного отпуска", — пояснил представитель Минэкономразвития.

По информации ведомства, с российской стороны регулярные пассажирские рейсы по 13 маршрутам выполняют авиакомпании "Аэрофлот", "Аврора", "Ираэро", S7 и "Якутия". Общая частота составляет 32 рейса в неделю. С китайской стороны регулярные рейсы выполняют 7 авиакомпаний по 10 маршрутам с общей частотой 45 рейсов в неделю. Это Air China, Hainan Airlines, Sichuan Airlines, China Southern Airlines, China Eastern Airlines, Beijing Capital Airlines, Tianjin Airlines.

Действие соглашения о бевизовых групповых поездках между РФ и Китаем, приостановленное из-за пандемии, возобновилось 1 августа. Организованные туристы в группе от пяти до 50 человек могут посещать соседнюю страну без получения визы и находиться там до 15 дней.