"Сегодня дополнительно выделим 5 млрд руб. на инвестиционные программы "Государственной корпорации по организации воздушного движения", — сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.

Речь идет о закупках радиолокационного оборудования для региональных аэропортов, усилении защиты информационных систем, а также "авансировании договоров с предприятиями-изготовителями", пояснил он.

В мае этого года ГК по ОрВД получила из федерального бюджета также 5 млрд руб. Средства были направлены на поддержку деятельности в условиях внешних санкций.

В прошлом году государство выделило ГК 17,9 млрд руб. Несмотря на это, чистый убыток предприятия по РСБУ составил 25,5 млрд руб., что на 47% превысило убыток за предыдущий год. Доходы ГК упали на 15%, до 70,5 млрд руб.

До 2020 года основную часть доходов ГК по ОрВД обеспечивало обслуживание иностранных авиакомпаний. После начала пандемии COVID-19 число их полетов через воздушное пространство РФ резко снизилось, что привело к финансовым трудностям ГК. Ситуацию усугубили антироссийские санкции после начала военной операции на Украине: ряд зарубежных перевозчиков приостановили рейсы в Россию, почти все, кроме китайских, больше не летают через нее транзитом.

С ноября предприятие повысило сборы за аэронавигацию российских авиакомпаний на 60%, иностранных — на 40%. Согласно приказу Федеральной антимонопольной службы, с апреля ставки выросли еще на 10%.