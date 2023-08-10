Как сообщает пресс-служба республиканского правительства, 994 млн рублей будет направлено на строительство дорожной инфраструктуры в горной части республики, еще 450 млн рублей будут направлены на развитие майкопской рекреационной зоны.

Отмечается, что благодаря федеральной поддержке в республике будут реализованы проекты, которые позволят улучшить туристскую и рекреационную привлекательность, а также повысить уровень жизни людей. В частности, за счет этих средств планируется выполнить благоустройство набережной городского парка культуры и отдыха в Майкопе, в том числе, провести капитальный ремонт самого крупного бассейна в республике.

"Одновременно продолжаем работать над созданием лесопарковой зоны "Мэздах", которая вместе с бассейном, набережной и обновленным горпарком станет единым рекреационным комплексом. Эта территория будет новой точкой притяжения жителей республики и туристов", — цитирует пресс-служба главу Адыгеи Мурата Кумпилова.

Как сообщалось, в 2021 году правительство РФ одобрило заявку Республики Адыгея на получение инфраструктурного кредита в размере 1,1 млрд рублей на развитие инженерной и социальной инфраструктуры в Майкопе, а также для строительство обеспечивающей инфраструктуры многофункционального туристско-рекреационного парка "Даховская поляна".