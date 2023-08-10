"Первая группа в составе 23 туристов из китайского города Сиань прибыла в Россию в рамках механизма групповых безвизовых обменов, который запущен 1 августа 2023 года. Туристов ждет насыщенная недельная программа в Москве и Санкт-Петербурге с посещением главных достопримечательностей двух городов, после чего они вернутся в Китай. На следующей неделе ожидается прибытие новых групп туристов из КНР, которые отправятся на отдых в разные регионы страны", — говорится в сообщении.

Действие соглашения о бевизовых групповых поездках между РФ и Китаем, приостановленное из-за пандемии, возобновилось 1 августа. Организованные туристы в группе от пяти до 50 человек могут посещать соседнюю страну без получения визы и находиться там до 15 дней. Как отметили в Минэкономразвития, совместно с региональными органами координации и туристическим бизнесом создана вся сопутствующая инфраструктура для запуска соглашения.

Ранее в Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили, что приезд первой группы из Сианя оформлялся в тестовом режиме – на ней китайский туроператор отработал механизм действия соглашения о безвизовых групповых поездках: в частности, регистрацию группы и взаимодействие со страховой компанией.

В 2019 году взаимный турпоток России и Китая достиг 4 млн человек — примерно по 2 млн человек с каждой стороны. В 2023 году, по прогнозам Минэкономразвития России, взаимный турпоток составит около 500 тыс. человек.