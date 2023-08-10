"После новости о расширении полетной программы авиакомпании "Аэрофлот" наши аналитики фиксируют рост спроса на это направлении – в августе он увеличился на 20% по сравнению с июнем и июлем. Интерес к Мальдивам в последний месяц лета объясняется не только комфортным перелетом, удобным расписанием, но также пока еще вполне приемлемой стоимостью авиабилетов национального перевозчика по сравнению с ценой на это же направление у других зарубежных авиакомпаний", — рассказали в пресс-службе Space Travel.

В свою очередь в пресс-службе туроператора Anex сообщили, что рост спроса на Мальдивы в августе составил 15% по сравнению с предыдущими месяцами

"Расширение перевозки безусловно положительно влияет на спрос. Мы используем для перевозки туристов и гарантированные блоки мест на прямых рейсах AZUR air, и регулярные рейсы, в том числе национального перевозчика", — добавили в компании.

Как уточнили в пресс-службе туроператора Ambotis, расширение полетной программы "Аэрофлота" на Мальдивы привело к увеличению спроса и глубины бронирования.

"Количество броней на осенние и зимние месяцы по сравнению с аналогичным периодом 2022 года заметно увеличилось. В основном туристы выбирают отели категории 5* и 5* Deluxe", — добавили в компании.

Как отметил гендиректор Space Travel и вице-президент АТОР по вопросам выездного туризма Артур Мурадян, на направлении выросла и глубина продаж: сейчас отели на Мальдивах бронируют на сентябрь и октябрь, есть запросы и на новогодние туры. Кроме того, несмотря на волатильность рубля Мальдивы остаются наименее чувствительными к колебаниям курса валют.

В начале августа "Аэрофлот" объявил о поэтапном увеличении частоты полетов из Москвы в Мале начиная с октября с нынешних четырех до 10 рейсов в неделю.

В январе-июле 2023 года Россия стала лидером по турпотоку на Мальдивы, обогнав Индию и Великобританию. Число прибытий российских туристов за этот период превысило 120 тыс., а доля России в общем иностранном потоке составила почти 12%.

Как ранее отмечали туроператоры, рост спроса на Мальдивы летом связан и с сезонным снижением цен – в 2023 году оно составило 30% по сравнению с зимним периодом. В низкий сезон отели архипелага предлагают скидки для привлечения туристов.