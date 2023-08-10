"Финал кубка России по водно-моторному спорту состоится 18 августа на Городском пруду Екатеринбурга, около стадиона "Динамо". Там пройдут гонки на гидроциклах. 19 августа будут две локации. Первая, там же, у "Динамо" — состоятся соревнования по параллельному слалому. А на плотинке — международные соревнования в артистических дисциплинах. В частности, будут состязаться спортсмены на стоячих гидроциклах. И тут же пройдут соревнования по полетам над водой", — сказал Чистяков.

По его словам, кроме российских спортсменов в этих состязаниях примут участие их коллеги из Турции и Белоруссии. Также на Городком пруду, около драматического театра, два раза пройдут показательные выступления.

В тот же день, 19 августа, в центре города состоится чемпионат России по скалолазанию. Как пояснил председатель Федерации скалолазания Свердловской области Сергей Синицын, на улице 8 Марта, между театром эстрады и выходом со станции метро "Площадь 1905 года" установят скалодром — вертикальную площадку с трассой высотой 15-16 метров, на которой померяются силами спортсмены.

Кроме того, как подчеркнул генеральный директор Академии единоборств Русской медной компании Евгений Звездников, в Екатеринбурге запланирован ряд состязаний соответствующего профиля. Вечером 17 августа на аллее культурно-развлекательного комплекса "Уралец" 8 поединков состоятся в рамках вечера профессионального бокса. На следующий день город ожидают 18 поединков в ходе турнира по кикбоксингу. Участвуют боксеры из России, Турции, Камбоджи, Ирана, Германии. Затем на парковке "Уральца" состоится чемпионат по силовому экстриму.

Президент Федерации легкой атлетики Свердловской области Рафаил Карманов добавил, что параллельно в городе пройдет финал соревнований по легкой атлетике "Королева российского спорта". Спортсмены выступят на стадионе "Калининец", а 19 августа в Историческом сквере, в центре Екатеринбурга, они продемонстрируют прыжки в высоту. Будут выступать российские и белорусские спортсмены.

Карманов также напомнил, что в 2024 году Екатеринбург вновь примет крупные спортивные мероприятия — чемпионат страны по легкой атлетике в августе и часть состязаний Игр Дружбы в сентябре.