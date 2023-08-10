Как сообщает пресс-служба авиакомпании, перелеты продлятся до середины ноября и будут выполняться с частотой один раз в десять дней.

В сообщении отмечается, что Таиланд — новое направление маршрутной сети аэропорта Сочи, прежде полеты из Сочи в эту страну не выполнялись. Вместе с тем, AZUR air ранее выполняла единичные рейсы в Таиланд из южных регионов России, в частности, до 2020 года летала из Краснодара в Паттайю.

В летнем сезоне-2023 авиакомпания выполняет рейсы на Пхукет из Владивостока, Иркутска, Красноярска, Новосибирска и Хабаровска. Кроме того, с 12 августа стартует полетная программа из Москвы.