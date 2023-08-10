Согласно картотеке арбитражных дел, кассационная жалоба (представление) в ВС РФ была направлена в конце июля и пока не принята к производству.

Как сообщалось, в мае 2023 года Арбитражный суд Северо-Кавказского округа подтвердил правомерность судов нижестоящих инстанций, постановивших расторгнуть с "РогСибАл" договоры аренды на 30 земельных участков. Основанием для расторжения договоров аренды являлось невыполнение условий по созданию в порту яхтенной марины, а также использование земли не по целевому назначению.

Согласно материалам дела, в связи с проведением в 2014 году в Сочи XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр постановлением правительства РФ была утверждена программа строительства олимпийских объектов и развития города Сочи, предусматривающая, в том числе, строительство объектов береговой инфраструктуры, причалов и технологического оборудования грузового морского порта Сочи с дальнейшим перепрофилированием в инфраструктуру яхтинга.

В рамках реализации этой программы Росморречфлот построил и ввел в 2013 году волнозащитное сооружение в акватории грузового района для обеспечения безопасной стоянки круизных судов. На инвестора — ООО "Порт Сочи Имеретинский" (входило в группу в "Базовый элемент") была возложена обязанность построить грузовой район морпорта Сочи с созданием береговой инфраструктуры. Для реализации проекта в период 2006-2011 годов компании были предоставлены в долгосрочную аренду 30 земельных участков суммарной площадью 13,8 га. Существенным условием договоров и конечной целью использования переданных в аренду участков являлось создание яхтенного порта, уточнялось в материалах суда.

В рамках проекта в период 2007-2013 годов инвестор построил семь причалов, выполнил берегоукрепление, создал упорную каменную призму и береговую инфраструктуру, проложил инженерные сети. Общая длина причального фронта составила 1,122 км. В 2014 году порт должен был быть перепрофилирован в яхтенный.

В 2015 году прошла реорганизация ООО "Порт Сочи Имеретинский" в форме присоединения к "РогСибАлу", за последним было зарегистрировано право собственности на построенные объекты недвижимости, также компании перешло право аренды на участки.

В 2022 году, согласно актам проведенных проверок Центрального отдела Сочи управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю, ответам капитана морского порта Сочи, Азово-Черноморского филиала ФГУП "Росморпорт", территориального отдела управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе-курорте Сочи, мероприятия по перепрофилированию грузового порта в яхтенную марину не проведены.

Кроме того в ходе проведенных Южной транспортной прокуратурой проверок выявлено, что все вышеуказанные земельные участки используются "РогСибАлом" не по целевому назначению, в частности, шесть участков, расположенных на прибрежной территории морского порта, сдаются для размещения объектов благоустройства (временных торговых точек).

В связи с выявленными нарушениями администрация "Сириуса" (федеральная территория Образовательный центр "Сириус", расположен в Имеретинской низменности, создан на базе ряда олимпийских объектов — ИФ) 12 июля 2022 года обратилась с исковым заявлением в Арбитражный суд Краснодарского края с требованием расторгнуть договоры аренды и вернуть вышеуказанные земельные участки.

Арбитражный суд Краснодарского края на заседании 5 сентября 2022 года удовлетворил исковые требования "Сириуса" в полном объеме. Настоящее решение является основанием для погашения регистрационных записей об обременении права в виде ипотеки, произведенной в пользу госкорпорации развития "ВЭБ.РФ", отмечалось в материалах. Корпорация выступала в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований. Не согласившись с решением суда первой инстанции, компания решила обжаловать его в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде, а затем в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа, которые оставили жалобы компании без удовлетворения.

Согласно отчетности "РогСибАла" за прошлый год, в мае этого года "ВЭБ.РФ" подал заявление в Арбитражный суд Москвы о признании компании банкротом. Заседание назначено на 14 августа.

"РогСибАл" (входил тогда в группу "Базовый элемент") в рамках подготовки к проведению Олимпийских игр в Сочи построил Олимпийскую деревню в Имеретинской низменности общей площадью 300 тыс. кв. м, общая стоимость проекта составляла 24 млрд рублей, 15,5 млрд рублей из которых составили средства ВЭБа. Позже она была переименована в курортный комплекс "Имеретинский". Сообщалось также, что в развитие курорта планировалось вложить 170 млрд рублей.

На проект развития инфраструктуры порта "Имеретинский" ВЭБ выделил 3,7 млрд рублей при общей стоимости в 6 млрд рублей.

По данным ЕГРЮЛ, владельцем "РогСибАла" является компания "Имеретинская ривьера" (Москва), 99,9% в которой принадлежит резиденту специального административного района в Калининграде — международной компании АО "Спидзмар Лимитед". Выручка "РогСибАла" в 2022 году составила 3,94 млрд рублей, чистый убыток по РСБУ — 12,5 млрд рублей.