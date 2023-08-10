"Президент дал поручение, чтобы мы расширили эту программу, и мы рассчитываем еще на 20 тыс. номеров. То есть, 28 тыс. номеров отобрали, и мы хотим увеличить до 48 тыс. номеров общую программу", — сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

По словам Решетникова, в ближайшее время министерство объявит новый отбор заявок, причем привязка инвесторов к одному банку будет отменена.

"Наша задача – сентябрь уже новый отбор объявить, потому что бизнес свои заявки готовит. С бизнесом мы проговорили, согласовали правила отбора, все нюансы. У нас было "крепостное право", когда проект был привязан к банку, и, соответственно, неравные условия были. Мы сейчас сказали: "Нет бизнес, давайте мы вам дадим возможность, если вам не нравится этот банк рефинансироваться в другом, и мы все равно будем субсидировать, просто тогда субсидию будет получать другой банк", — сказал министр.

Как сообщалось, в 2023 году правительство РФ выделило более 5 млрд рублей на субсидирование ставки по кредитам для инвесторов в строительство и реконструкцию отелей. В результате будут построены и реконструированы 28 тыс. номеров, В программе принимают участие Газпромбанк, Банк ВТБ, Сбербанк, РСХБ, РНКБ, Промсвязьбанк, СМП Банк, Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ, Совкомбанк, Банк ДОМ.РФ.