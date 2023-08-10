"По данным Ставропольского Гидрометцентра 11 августа с 13:00 по 17:00 местами по краю ожидается сильная жара 42 градуса по Цельсию", — говорится в сообщении.

В результате существует вероятность возникновения ЧС не выше локального уровня, связанных с авариями на автомобильных и железных дорогах из-за деформации асфальтового покрытия и ж/д полотна.

Кроме того, возможны отключения электроэнергии из-за перегрева трансформаторных подстанций, а также повреждения сельскохозяйственных угодий, обострения сердечно-сосудистых заболеваний и тепловые удары у жителей.