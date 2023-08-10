Реконструкция храма пройдет в рамках проекта благоустройства территории исторической части Пскова в границах крепостных стен Среднего города.

"Средний город — часть исторического центра города Пскова, сформировавшаяся в результате расширения площади Псковской крепости в XIV веке. Проект объединяет церковь Николы со Усохи (XVI в.), церковь Одигитрии на подворье Псково-Печерского монастыря (XVII -XIX в.в.), архиерейский дом (1881 г.), надвратный корпус (1906 г.), здание бывшей Духовной семинарии (1732 г.) и Мстиславскую башню (1375 г.)", — отметили в пресс-службе компании.

Все объекты, кроме последнего, в зоне ответственности АНО "Возрождение". Проекты реставрации находятся в различных стадиях реализации. Мстиславская башня будет отреставрирована за счет средств Росимущества.

"В основе проекта реставрации церкви Одигитрии научные изыскания архитектора Юрия Спегальского (1909-1969 гг.). Решается вопрос по выносу инженерных сетей, проложенных еще в послевоенный период. Коммуникации находятся близко к поверхности земли, это не соответствует современным требованиям и будет мешать реставрации. Проектирование по переносу завершится в этом году", — рассказали реставраторы.

Также планируется землепонижение вокруг храма до уровня периода его строительства.

"В Пскове появится еще один ухоженный уголок исторической территории", — заключили в АНО "Возрождение".