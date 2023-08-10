Как отметил гендиректор петербургского принимающего туроператора "Ника" Александр Флит, информации от зарубежных партнеров о реакции туристов на электронные визы пока нет.

"Мы, конечно, все им разослали, они изучают новую возможность. Но к нам за оформлением никто не обращался и сами мы пока систему не тестировали", — сказал он.

В калининградской компании "Анюта" также информировали партнеров о новых возможностях оформления виз в РФ.

"Мы оповестили об электронных визах всех своих партнеров, и дальних, и ближних. Пока ответа нет. Но надеемся, что сработает, даже с учетом нынешних стесненных возможностей для путешествий. Если не Европа, то хотя бы Азия, Индия, Иран. По крайней мере, в 2019 году, когда электронная виза была введена лишь на короткий срок, она успела дать скачок спроса", — рассказал генеральный директор туроператора Алтын Кожахметов.

По словам эксперта, в ближайшее время в России надеются на безвизовый поток из Китая и Ирана, а электронные визы принесут свои плоды, скорее всего, уже в следующем сезоне.

"Но хорошо, что они введены сейчас, так как отлаживать процедуру оформления и въезда лучше на небольшом потоке, чтобы не получить отрицательный эффект", — подчеркнул Кожахметов.

В свою очередь, директор московской компании "Тройка" Антон Соловьев отметил, что туристы из Европы знают о появлении в России электронных виз, но пока не торопятся с поездками.

"Те, кто ими интересуется, выясняют детали возможного путешествия и обнаруживают серьезные изменения, произошедшие за последнее время. Например, французские туристы, с которыми мы традиционно работали, с удивлением узнали, что между нашими странами нет авиасообщения, а все непрямые варианты оказываются слишком дорогими. Это сильный сдерживающий фактор. Плюс люди думают о страховке, действует ли она на территории России. Банковские карты волнуют меньше, потому что на форумах люди сообщают, что это не проблема. В частности, мы принимали туристов, которые фактически моментально смогли оформить российскую карту в Сбере", — рассказал он.

Генеральный директор компании Tsar Voyages Елена Ларди добавила, что пока ей не известны примеры оформления и приезда иностранных туристов в Россию по электронной визе. По ее словам, пока компания оформляет своим туристам обычные визы.

"Будем так делать, пока не поймем, как реально работает новый механизм. Интерес и спрос со стороны европейских туристов сохраняется – у нас есть заявки на осень, на Новый год. Удивительно, но многих не пугает дороговизна и «кривая» дорога. Хотя это, конечно, сдерживающий фактор, поэтому из Европы мы особого потока не ждем, рассчитываем на Азию, Ближний Восток. Марокко, Алжир, с которыми есть прямое авиасообщение", — сказала Ларди.

Электронную визу с 1 августа могут получить граждане 55 государств, въезжающих с гостевым, деловым, туристическим визитом, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных событиях. Она позволяет иностранцам находиться на территории России в течение 16 дней. Консульский сбор составляет около $50.

В первом полугодии 2023 года Россию посетили 187 тыс. иностранных туристов. За тот же период допандемийного 2019 года турпоток составил почти 2 млн человек.