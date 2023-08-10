"С января 2023 года "Сочи Парк" посетили более 1,2 млн гостей, эта цифра на 20% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. 2023-й мы планируем закрыть с показателем около 1,5 млн посетителей. Увеличению туристического потока способствуют в том числе и наша гибкая ценовая политика, и новые аттракционы, и постоянно обновляющиеся программы, а также удобное расположение парка и круглогодичный режим работы", — рассказала гендиректор.

Она отметила, что летом в парке проходят более 20 обновленных шоу ежедневно, включая три гранд-шоу — представления в дельфинарии, цирк Никулина "Водная феерия", ледовая сказка Татьяны Навки "Спящая красавица. Легенда двух королевств" с олимпийскими чемпионами Алиной Загитовой, Камилой Валиевой, Никитой Кацалаповым, Викторией Синициной.

"Этот летний сезон мы назвали "Ныряй в чудеса", посвятили его водной тематике и следуем этой концепции во всех активностях. 1 июня мы запустили водный аттракцион — семейную горку "Морская Царевна", первую в Европе и третью в мире по техническим характеристикам. Для нее мы подготовили территорию площадью 5,5 тыс. кв. м, протяженность желоба проката составляет 380 метров. Путь на гондолах проходит через крутые подъемы и спуски с эффектом свободного падения с трех водопадов, причем с последнего высотой 12 метров придется попасть в огромный разлет шестиметровой волны. Новый аттракцион стал одним из самых любимых нашими гостями, за два первых месяца работы на горке прокатилось более 150 тыс. детей и взрослых", — рассказала Кузнецова.

По ее словам, особое внимание в Сочи Парке уделяется экологии.

"В 2023 году мы поставили амбициозную цель внедрить раздельный сбор не только на служебной территории, но и в зоне для посетителей. Сейчас на развлекательной территории установлены 32 трехсекционные урны для сбора пластика, металла и смешанных отходов, и после это сырье попадает в наш собственный досортировочный цех, который наша компания открыла одной из первых в Сочи. Это важный экологический проект, направленный на минимизацию отходов, попадающих на полигоны для мусора", — сообщила гендиректор.

Она также рассказала, что в текущем году цена на билет увеличилась на 5%.

"Увеличение средней стоимости билета на 5% позволило нам сделать этот год более насыщенным, провести больше тематических сезонов, поставить больше шоу. При этом мы сохраняем нашу традиционную систему единого входного билета: в него включен безлимитный прокат на аттракционах и все развлекательные программы. По-прежнему доступны льготные билеты для разных категорий, каждый год в продаже появляются абонементы, дающие возможность посещать парк в течение года без ограничений", — рассказала Кузнецова.

Она также заметила, что с ростом числа туристов в парке проводятся дополнительные мероприятия.

"Ежегодно парк открывает новые аттракционы — к примеру, в 2024 году нас ждет еще два больших открытия, расширяется программа мероприятий и увеличивается их ежедневное количество, добавляются новые активности и развлечения, и таким образом парк увеличивает свою емкость. Нам кажется, то, что каждый наш гость вне зависимости от возраста сможет найти для себя множество интересного, ориентируясь на свой вкус, именно он ощущает себя главным героем нашей сказки", — добавила генеральный директор парка.