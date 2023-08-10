Гостиничный комплекс на 600 номеров вместимостью до 1,7 тыс. человек станет частью курорта Miracleon, инвестиции в проект составят 2 млрд рублей, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Анапы.

Согласно сообщению, в рамках проекта помимо основного корпуса отеля будет построено 10 вилл, бассейны, рестораны, spa-комплекс. Отель будет работать по системе "ультра все включено".

"Для Анапы становится традицией каждый год открывать курортные объекты. И данные бронирования показывают, что они востребованы не только летом, но и в межсезонье. Важно, что отели, которые сегодня строятся, способствуют наполнению бюджета, созданию рабочих мест, и самое главное, повышению конкурентоспособности курортов Краснодарского края", — цитирует пресс-служба мэра Анапы Василия Швеца.

По данным краевых властей, отели категории 4* и 5* наиболее востребованы отдыхающими, их бронируют за 2-3 месяца до наступления летнего сезона, в осенне-зимний период загрузка таких отелей составляет 70-80%.

В настоящее время в Краснодарском крае работают 48 пятизвездочных отелей, большая часть расположена в Сочи и Анапе.

Miracleon — первый семейный курорт в Анапе, его строительство ведется на территории в 45 гектаров. В настоящее время на этой площадке действуют два пятизвездочных отеля и три категории "четыре звезды" с суммарным номерным фондом свыше 1,9 тыс. номеров. Как сообщалось, в мае 2023 года на его территории был открыт гостиничный комплекс "Город мира" стоимостью 2 млрд рублей.

Инвестор курорта Miracleon Валерий Димоев отмечал, что в планах курорта — строительство еще трех пятизвездочных отелей, которые будут открыты в Анапе в 2025-2027 годах.

ООО "Анапское взморье" зарегистрировано в Краснодаре в 2010 году, его выручка в 2022 году выросла в 1,5 раза и составила 2,14 млрд рублей, чистая прибыль при этом снизилась в 3,7 раза, до 30,3 млн рублей. Единственным владельцем компании является Димоев.

Семья Димоевых также ведет строительство в Анапе винодельческого комплекса стоимостью 1 млрд рублей.