Шторм пришел в страну с юга и теперь движется на север страны. Экстренные службы уже получают сообщения о масштабных наводнениях в прибрежных частях страны и полагают, что ситуация будет лишь ухудшаться. Не исключено, что в ближайшее время эвакуация людей продолжится.

По данным министерства внутренних дел и безопасности, погибших или раненных нет.

В Южной Корее готовились к этому тропическому шторму. Людям рассылали предупреждения об угрозах, связанных с ударом стихии. Власти перекрыли сотни автомагистралей и общественных пространств, парков.

Начиная с 9 августа в городах на юге страны выпало почти 35 см осадков. В Чханвоне спасатели использовали веревки, чтобы вытащить пешеходов, застрявших в зонах затопления на дорогах. Жилые дома и здания заблокировали мешками с песком. В прибрежном Пусане затопило несколько автомагистралей, деревья выкорчеваны из земли с корнями, разрушены заборы, повреждены окна, дома, затоплены общественные парки.

В Южной Корее отменили более 380 авиарейсов, остановлено паромное сообщение.

Ожидается, что ближе к вечеру в четверг шторм ударит по Сеулу, а утром 11 августа придет в Северную Корею. Однако, и в Сеуле осадки еще будут идти в течение дня 11 августа.