Полеты по этому направлению компания сможет выполнять до 7 раз в неделю.

Допуски на Занзибар из Екатеринбурга, Красноярска, Омска, Перми, Уфы и Челябинска — с частотой до 2 рейсов в неделю — получила AZUR air.

Помимо этого, "Аэрофлот" получил ряд допусков к полетам до 7 раз в неделю в Санью (остров Хайнань, Китай): из Москвы, Владивостока, Екатеринбурга, Иркутска, Новосибирска и Хабаровска. Аналогичные допуски из Москвы и Красноярска получила дочерняя компания "Аэрофлота" — "Россия".

Также Росавиация выдала "Аэрофлоту" допуски к рейсам из Новосибирска в Хургаду и Шарм-эль-Шейх (Египет) с максимальной частотой 7 раз в неделю.