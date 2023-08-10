"Это на две тысячи больше, чем в предыдущем 2022 году", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что гости не только знакомятся с выставочными проектами, но и активно участвуют в музейных занятиях, мастер-классах, слушают лекции, бывают на творческих встречах.

При этом, как отметил представитель музея, большая часть туляков и гостей города уделяет внимание именно выставкам.

Так, посещаемость выставок нынешнего года — "Драгоценные ордена из собрания Исторического музея и "Николай II. Семья и престол" сопоставима с самым посещаемым проектом прошлого года — "Фаберже и придворные ювелиры", который также пришелся на летние месяцы.

Более чем в два раза по сравнению с минувшим годом возросло количество билетов в музей, приобретаемых по "Пушкинской карте" — 2,8 тысяч. Это как коллективные заявки вузов и школ, так и индивидуально-семейные посещения.

"У туляков и гостей города неизменно вызывает интерес и пешеходная экскурсия по историческому центру города, а также специальные продукты музея — концерты и спектакли, проводимые на площадках учреждения", — добавил представитель музея.

ГИМ открыл первый региональный филиал в музейном квартале Тулы в конце сентября 2020 года в рамках празднования 500-летия Тульского кремля. Общие экспозиционные площади музея составляют около 500 кв. метров.