"Команды из 12 регионов России, а также команда из Республики Беларусь поднимут в эти дни в небо 17 аэростатов и совершат полеты над городом и областью", — говорится в сообщении.

В частности, от россиян будут участвовать пилоты из Крыма, Татарстана, Башкирии, Марий-Эл, Краснодарского края, Московской, Нижегородской, Самарской, Псковской, Ярославской, Костромской и Новгородской областей.

"Полеты будут проходить ранним утром и вечером перед закатом. Площадки для стартов определяются в зависимости от направления и силы ветра в каждый конкретный день с учетом текущих погодных условий", — говорится в сообщении.

Кульминацией фестиваля станет вечернее свечение аэростатов на площадке "Спорт Порт".