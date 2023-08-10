Начальная (максимальная) цена контракта составляет 297,695 млн рублей. Подрядчик, которого планируется определить 25 августа, должен выполнить работы до 30 октября 2025 года.

Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит восстановить транспортно-эксплуатационное состояние дороги "до нормативного уровня". Речь идет о восстановлении оси трассы, укладке нового грунтового слоя и выравнивании существующего, ремонте водопропускных труб, установке дорожных знаков. Протяженность двухполосной грунтовой трассы составляет 5 км.

Хужир — самый большой поселок на Ольхоне и основная точка, куда едут туристы, желающие увидеть Байкал. Однако и поселок Харанцы в силу расположения там турбаз и гостевых домов также считается популярными в среде отдыхающих. Особенностью Харанцов является то, что там находится одноименный аэродром малой авиации. Рейсы туда из Бурятии выполнят авиакомпания "СиЛа".

Как сообщалось ранее, власти Иркутской области в целях развития туризма предпринимают усилия для капремонта автомобильной дороги на острове Ольхон (от парома до Хужира). В соответствие с проведенными тендерами "Дорожная служба Иркутской области" к сентябрю 2025 года должна отремонтировать два участка этой трассы.