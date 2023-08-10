"В Волоколамске 12 августа торжественно встретят участников масштабного федерального проекта "Александрова дорога". В реконструкции примут участие более 20 конных дружинников, которые пройдут более 2 000 км по территории 8 субъектов России", — говорится в сообщении.

В рамках мероприятия на центральной площади Волоколамска и территории музейного комплекса "Волоколамский кремль" в этот день пройдет фестиваль с ярмаркой ремесленников и фермерской продукции, тематическими мастер-классами и концертом творческих коллективов и национально-этнографических ансамблей.

Историческая реконструкция похода Александра Невского 1241-1242 гг. "Александрова дорога" — социально-направленный проект, связанный с сохранением исторических ценностей. Он стартовал 15 июля и завершится 15 сентября.