"К работе над проектом привлекается многопрофильный консорциум под лидерством ООО "Новая Земля". В него вошли специалисты в области мастер-планирования, бизнес-консалтинга в сфере туризма, местные эксперты из регионов, а также отраслевые компании, занимающиеся маркетингом территорий, социологией, инженерной и транспортной инфраструктурой. Туристическую схему "Большой Кавказ" презентуют в правительстве России в первом квартале 2024 года", — говорится в сообщении.

К созданию мастер-плана "Большой Кавказ", куда входят все регионы Северо-Кавказского федерального округа, компания "ПроГород" приступила в этом году по инициативе министерства экономического развития РФ.

"Проект представляет собой стратегию развития туристической отрасли СКФО, а также предложения по инфраструктурному развитию для туристических целей с "дорожной картой" и возможными инструментами реализации", — сообщает пресс-служба.

Как пояснил на совещании в правительстве Северной Осетии руководитель проекта "Большой Кавказ" Семен Москалик, разработка турсхемы состоит из двух этапов: комплексного анализа развития сферы туризма макротерритории, представляющего в том числе оценку турпотока и анализ инфраструктурной обеспеченности, и разработки схемы развития туризма макрорегиона, которая содержит прогноз турпотока до 2030 года, предложения по развитию отрасли и дорожную карту реализации проекта.

"Мы находимся сейчас на первом этапе, и здесь наша задача – выявить текущую проблематику развития туризма как в целом в СКФО, так и в Северной Осетии. Главная цель – разработка стратегии развития туризма и стратегии развития обеспечивающей инфраструктуры – транспортной и инженерной под туристические цели. Для этого необходимо выполнить три главных условия: обеспечить всезонность курортов и аттракций, разработать планы по укреплению межрегиональных связей и подчеркнуть то уникальное предложение, которое есть у каждого субъекта", — сообщил руководитель проекта.

Первый заместитель председателя правительства Северной Осетии Мурат Агузаров на совещании с представителями "ПроГород" сообщил, что туристическая индустрия республики с каждым годом наращивает свою привлекательность.

"В первую очередь, для нас самое главное – сохранение нашей культуры и традиций, памятников истории и архитектуры и, соответственно, снижение нагрузки на природу и экологию нашей республики. Интерес туристов к Осетии продолжает расти, а вместе с тем развивается и качество предоставляемых услуг. Мы ориентированы на стабильное функционирование туристической отрасли. Наша задача – повысить качество инфраструктуры и туристических услуг, предоставить гостям и жителям республики комфортные условия размещения и безопасный отдых", — сказал Агузаров.

Он напомнил, что власти республики работают над рядом крупных проектов: всесезонный курорт "Мамисон", тематический парк "Алания парк", туристско-рекреационный комплекс "Кахтисар".

"В рамках работы по развитию туризма в этом году мы одобрили и приняли мастер-план развития туристического кластера "Солнечный пояс Алании". В этом году мы также создали в республике первый национальный туристский маршрут", — добавил первый заместитель председателя правительства.