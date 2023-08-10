"На сегодняшний день флот прогулочных и скоростных судов компании "Водоходъ" и ее дочерних предприятий в пяти регионах России насчитывает 22 единицы. С начала летней навигации 2023 года, которая в зависимости от региона стартовала в конце-апреля-начале мая, эти суда перевезли 319 тыс. пассажиров", — говорится в сообщении.

Фото: Пресс-служба компании "Водоходъ"

Как уточнили в компании, треть этого объема, или более 100 тыс. пассажиров, пришлись на линию Эрмитаж – Петергоф, где туристов перевозят суда на подводных крыльях "Метеор". За три месяца они осуществили 2412 рейсов.

Фото: Пресс-служба компании "Водоходъ"

Еще треть были перевезены в Нижнем Новгороде, где к четырем судам "Водохода" класса "Москва"/"Нева", осуществляющим прогулки по Волге и Оке, добавился новый пассажирский катамаран на электрическом двигателе "ЭкоходЪ 2". Здесь пассажиропоток на пяти прогулочных судах с начала навигации составил также 100 тыс. человек, что на 10% больше прошлогодних показателей.

Фото: Пресс-служба компании "Водоходъ"

На Москве-реке с 20 июня запущен круглогодичный маршрут электротранспорта "Киевский — Сердце столицы", интегрированный в городскую транспортную сеть. За первый месяц работы восемь электросудов перевезли по нему более 60 тыс. пассажиров. До конца года планируется открытие второго маршрута "Автозаводский мост – Печатники".

Фото: Пресс-служба компании "Водоходъ"

В Краснодарском крае с начала навигации 9 мая почти 30 тыс. пассажиров были перевезены на линии Новороссийск – Геленджик – Сочи, это на 16,8% больше, чем годом раньше. Судно на подводных крыльях (СПК) "Севастополь" и пассажирский катамаран "Грифон" совершают ежедневные рейсы, отправляясь из Новороссийска и Сочи с заходом в Геленджик.

Фото: Пресс-служба компании "Водоходъ"

В Красноярске в этом году запущен двухпалубный пассажирский катамаран на электрическом двигателе "ЭкоходЪ". Он осуществляет ежедневные пассажирские перевозки по маршруту Красноярск – Дивногорск и экскурсионно-прогулочные рейсы в акватории Красноярска. За три месяца "ЭкоходЪ" осуществил более 170 рейсов и перевез почти 10 тыс. пассажиров.

Фото: Пресс-служба компании "Водоходъ"

"Рост пассажиропотока на прогулочных и скоростных судах за три месяца составил 46% к аналогичному периоду прошлого года. Рост обеспечен вводом в эксплуатацию нового флота, увеличением маршрутов на пассажирских и прогулочных линиях и повышенным интересом туристов к новым экскурсионно-развлекательным программам", — пояснили в пресс-службе.