Протяженность отремонтированной дороги составила 3,3 км. Работы проводились в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", говорится в сообщении.

Дорожные службы выполнили работы по устройству нового асфальтобетонного покрытия, установке барьерного ограждения, а также ремонту моста через реку Шхельда.

Кроме того, вдоль дороги были обустроены стояночные и разъездные площадки, а также установлены новые дорожные знаки.

Ремонтные работы осложнял рельеф горной местности с большим количеством виражей, подъемов и спусков.

Отмечается, что отремонтированная автодорога имеет важное значение для регионального туризма, так как ведет к основными учебно-спортивным базам национального парка "Приэльбрусье".