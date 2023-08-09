"Старт "Туристическому забегу" будет дан на Театральной площади. Первый фото-стоп запланирован у Императорского дворца. Затем группа проследует к Старому Волжскому мосту, кинотеатру "Звезда" мимо памятника А.С. Пушкину. Следующая остановка — на стрелке Волги и Тверцы, говорится в сообщении.

"Финал забега состоится у памятника Михаилу Тверскому в центре города. Здесь же запланировано вручение наград", — отметили в пресс-службе.

Всего в Тверском полумарафоне примут участие более 1 тыс. спортсменов. Трасса проложена в два круга протяженностью в 10 км по центральным улицам, площадям и набережным Твери.

Спортсменов ждут забеги на четыре дистанции — 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км. Отдельно в рамках полумарафона пройдет корпоративная эстафета на 10 этапов по 1 км, в которой примут участие предприятия, организации, клубы и другие коллективы Верхневолжья.

Каждый участник получит футболку с символикой старта и медаль на финише.

Жителей и гостей города ждет развлекательная программа, а также массовые разминки, фото-зоны, интерактивные площадки для участников и болельщиков, зона отдыха и восстановления, говорится в сообщении.

Впервые массовый марафонский забег состоялся в Твери в апреле 1985 года. В 2019 году прошел Тверской марафон под девизом "Бегу и радуюсь". В нынешнем году событие возрождено в формате полумарафона.