По итогам месяца "Пулково" сохранило за собой второе место в России по общему пассажиропотоку, уступив только московскому "Шереметьево" и опережая московские аэропорты "Домодедово" и "Внуково", уточнили в пресс-службе.

Наибольшей востребованностью среди внутренних маршрутов пользуются Москва, Сочи, Калининград, Новосибирск и Екатеринбург. Самые популярные зарубежные направления — Анталья, Стамбул, Минск, Ереван, Дубай.

За январь-июль 2023 года аэропорт обслужил более 10 млн пассажиров. "Показатель достигнут почти на месяц раньше, чем в прошлом году", — добавили в пресс-службе.

Пассажиропоток аэропорта "Пулково" в 2022 году составил 18,2 млн человек, что на 0,6% больше, чем в 2021 году. По объему перевозок на внутренних воздушных линиях в прошлом году петербургский аэропорт стал вторым в России (после "Шереметьево"): всего на внутренних рейсах было обслужено 15,8 млн пассажиров.