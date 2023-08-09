"Мы получили новые функции и сейчас ведем активную работу с отраслью – с гостиницами, отраслевыми ассоциациями, аккредитованными организациями и регионами. Выявили большое количество позиций и мнений, на их основе будем совершенствовать подход к аккредитации в данной области, повышать ее прозрачность", — цитирует его пресс-служба Росаккредитации.

Как отметили в пресс-службе, в настоящее время ведомство вырабатывает новые подходы к организации системы аккредитации во вверенной сфере.

"Росаккредитация будет работать над повышением доверия к системе классификации гостиниц. В частности, для удобства россиян будут обновлены и усовершенствованы реестры организаций, аккредитованных в этой области. С 9 августа 2023 г. заявители смогут подать заявление на получение услуги по аккредитации в электронной форме через Электронную приемную, портал ЕПГУ, либо на бумажном носителе", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, 8 августа президент Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым Минэкономразвития передало Росаккредитации функцию по аккредитации организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей. Служба также будет осуществлять контроль (надзор) за их деятельностью и вести соответствующие реестры.

Росаккредитация – федеральная служба, созданная в 2011 году. Она находится в ведении Минэкономразвития и занимается формированием единой национальной системы аккредитации, контролем за деятельностью аккредитованных лиц, а также формированием и ведением реестров.