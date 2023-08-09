"Печать обнаружили в ходе раскопок, которые сейчас продолжаются на Верейском городище. В субботу, 12 августа, в день города Вереи мы передаем печать в краеведческий музей Вереи", — говорится в сообщении.

В понедельник стало известно, что специалисты Института археологии РАН при раскопках в Верее обнаружили прикладную печать офицера армии Наполеона.

Как сообщили в пресс-службе администрации Наро-Фоминского округа, это единственная находка личной печати участников войны 1812 года. Ранее в ходе многолетних археологических работ на полях сражений Отечественной войны не было найдено ни одной прикладной печати частных лиц.

Печать сделана из латуни и состоит из фигурной рукояти и овального щитка, на котором изображена мужская фигура в военной форме с клинком в руках, а также вырезаны латинские литеры D, L. v G. По данным специалистов, она могла принадлежать офицеру шестого вестфальского линейного полка, лейтенанту Луи фон Гаденштедту, который попал в плен 29 сентября (11 октября) 1812 года при взятии Вереи отрядом генерала И.С. Дорохова.