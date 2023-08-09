"Арт-фестиваль, приуроченный к 200-летнему юбилею территории Национального парка "Кисловодский", соберет как профессиональных художников, так и любителей", — говорится в сообщении.

Ожидаются участники из Пятигорска, Ессентуков, Ставрополя, Кабардино-Балкарии, Дагестана, Северной Осетии, Красноярского края, Новосибирской и Свердловской областей.

В программе мероприятия открытие первой художественной выставки-конкурса "Парк для всех", арт-лекторий, мастер-классы по скетчингу, портретной живописи и шаржу.