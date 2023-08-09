"В этом сезоне в Северной столице выросла загрузка отелей по сравнению с прошлым годом. В июне гостиницы всех категорий в нашем городе были заполнены в среднем на 77%, а в июле – на 83% (на 6% больше, чем в июле 2022-го). Особенно высокие показатели наблюдались 24-26 июня, в период проведения праздника выпускников "Алые паруса" – в эти дни загрузка гостиниц достигала 88%. Это дополнительный раз подтверждает важную роль событийного туризма", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе комитета, больше всего ощутили рост загрузки отели категории 3* – плюс 20-22% по сравнению с июлем 2022 года. По отелям категорий 4-5* прирост составил 7-9%. Одна из причин – пока небольшая доля в структуре турпотока гостей из-за рубежа, на которых прежде приходилось до 70% загрузки гостиниц высокого сегмента.

В сообщении говорится, что несмотря на то, что загрузка коллективных средств размещения в этом году во все сезоны выше значений 2022 и 2021 годов, она пока не дотягивает до допандемийных показателей.

По данным городских властей, доля иностранных туристов в Санкт-Петербурге все еще небольшая и составляет около 4% от общего турпотока.

В первом полугодии 2023 года город посетили 173 тыс. гостей из других стран, это на 37% больше, чем год назад. Стали чаще приезжать путешественники из стран СНГ, Турции, ОАЭ, Катара, Ирана и других восточных стран. Начали постепенно активизироваться китайские туристы в составе мини-групп.

В общей сложности в первом полугодии турпоток в Петербурге превысил 4 млн человек – на 10% больше, чем за тот же период 2022 года.