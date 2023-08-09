Первая в регионе гостиница сети "ЗА отель" на 149 мест расположена на территории особой экономической зоны "Узловая". В ее строительство вложено 220 млн рублей, создано 20 новых рабочих мест.

"Открытие гостиниц создаст комфортные условия для размещения сотрудников и гостей работающих в ОЭЗ предприятий. Обеспечение условий для размещения туристов на местах с большим транзитным трафиком будет способствовать развитию придорожного сервиса в регионе", — приводятся в сообщении слова заместителя председателя облправительства Григория Лаврухина.

По информации пресс-службы, соглашение с инвестором ООО "Триа Девелопмент" о создании гостиниц "ЗА отель" было подписано на XXV Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2022 году в присутствии губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

"В рамках инвестпроекта предполагается строительство пяти дорожных гостиниц вдоль федеральных трасс М-2 "Крым" и М-4 "Дон" (на территории Тульской области — ИФ), а также в местах, привлекательных для туристов. Вложения инвестора составят 1 млрд рублей", — подчеркивается в сообщении.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Триа Девелопмент" зарегистрировано в ноябре 2021 года с основным видом деятельности "услуги гостиниц и прочих мест для временного проживания". Владельцем компании является Иван Болысов.