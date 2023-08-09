"Будем погружать наших гостей в атмосферу былин и сказок. Их ждут реконструкция богатырских сражений, знакомство с древнерусскими обрядами, выступления скоморохов и гусляров, старинные игры и забавы", — сказала Потапова в среду на пресс-конференции в "Интерфаксе".

На один день стены древней крепости станут декорациями для костюмированного былинного представления. Почувствовать себя древнерусским героем сможет любой желающий, присоединившись к доблестной дружине, которая сразится с "войском Кощея Бессмертного". Также распахнет двери "школа богатырей": там можно будет примерить кольчугу, научиться стрелять из лука, попробовать блюда из рациона воинов и сфотографироваться в доспехах.

На сцене выступят музыкальные коллективы, гусляры и скоморохи. Как сообщил артист ансамбля "Классика жанра" Сергей Васильманов, часть программы составят произведения Николая Римского-Корсакова — отрывки из опер "Снегурочка", "Садко" и "Сказка о царе Салтане". Также прозвучат известные русские народные песни и их обработки.

Музыкальные номера будут чередоваться с выступлениями силачей: они будут поднимать гири и перетягивать канаты. Также на фестиваль пригласили сокольника, который расскажет о древнем ремесле — соколиной охоте и продемонстрирует способности своих хищных подопечных.

Кроме того, гости мероприятия смогут поучаствовать в мастер-классах по славянскому письму, письме вязью, гончарному делу, чеканке монет, плетению венков и изготовлению сувениров из соломы. Игровая зона познакомит со старинными русскими играми и забавами — перетягиванием оглобли и вожжей, городками, свайкой, кольцебросом, боем мешками и ходулями.

Дополнит действо парад воздушных змеев: гости фестиваля распишут их под руководством профессиональных художников в стиле иллюстраций к сказкам и былинам Ивана Билибина.

"К сожалению, на наш взгляд, Билибин не так популярен, как мог бы, хотя он оставил совершенно удивительное наследие. Нам хотелось создать фестиваль для детей, плюс скоро у художника день рождения (16 августа — ИФ). Решили все скомпоновать, и получился такой фестиваль воздушных змеев в рамках фестиваля реконструкции", — рассказала представитель региональной общественной организации содействия развитию культурно-исторического, природного и туристического потенциала Ленинградской области "Территория" Полина Светозарова.

Со своей стороны заведующая музеем "Ивангородская крепость" Ирина Миронова отметила, что в день фестиваля гости смогут попасть в приграничную зону — Ивангород — по билету на мероприятие. Его можно купить онлайн или в мобильной кассе перед пограничным пунктом. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении для детей до 14 лет.

Фестиваль проводится с 2013 года и изначально был посвящен исключительно реконструкции. С годами он менял названия и расширял аудиторию. Нынешнюю форму мероприятие приобрело несколько лет назад.