"Зарегистрированная туристическая группа в составе семи человек при подъеме попала под камнепад. В результате пострадала жительница города Набережные Челны 1985 г.р., она получила травмы, самостоятельно передвигаться не может, требуется эвакуация", — говорится в сообщении.

В связи с труднодоступностью местности за женщиной вылетел частный вертолет, который к настоящему времени доставил ее в село Тюнгур.

Пострадавшую передали бригаде скорой медицинской помощи Усть-Коксинской больницы, угрозы ее жизни нет, отмечает пресс-служба.