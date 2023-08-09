Подрядной организации предстоит воплотить проект, в котором предусмотрены скейт-парк, памп-трек, пляжный волейбол. Кроме того, там появятся зоны пляжного отдыха у воды, зона барбекю, площадки для выгула собак.

"Общая площадь территории — более 20 гектаров. Завершить вторую очередь благоустройства набережной планируется к осени следующего года", — написал Кстенин в своем телеграм-канале.

По его словам, планируется дополнительная высадка более 500 деревьев: ивы, сосны, ирги и декоративной яблони. Также там будут высажены более 500 роз, спирея, хвойники, дерен и кизильник.

Благоустройство Петровской набережной стартовало летом 2022 года. Работы в рамках первой очереди выполняет ПАО "Россети Центр", стоимость работ — 762,2 млн рублей. Работы в рамках второго этапа благоустройства набережной выполняет АО "Передвижная механизированная колонна N 38", стоимость работ — 1,2 млрд рублей. Третий этап реконструкции общественного пространства планируют начать в 2024 году.

Петровская набережная — знаковое общественное пространство Воронежа, расположенное в центре города на берегу водохранилища. На набережной находится старейший православный храм города — Успенский Адмиралтейский храм и корабль-музей "Гото Предестинация".