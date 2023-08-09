"К сожалению, из-за трухлявости несколько деревянных опор упало и полуротонда накренилась. Сами они упали или кто-то подсобил — это второй вопрос. Первый — необходимо срочно провести противоаварийные работы", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что проводить такие работы по закону обязан собственник здания, однако оно на кадастровом учете и право собственности на него, таким образом, ни за кем не зарегистрировано.

"В связи с тем, что на протяжении уже нескольких лет действует мораторий на проведение проверок, в том числе в области охраны объектов культурного наследия, мы обратимся в прокуратуру за помощью. Кроме того инициируем вопрос постановки памятника на кадастровый учет и определения собственника здания", — сообщает агентство.

Ранее пользователи соцсетей сообщали, что на даче Петрова обвалился балкон.

Дача владельца оружейной фабрики Ивана Петрова была построена ориентировочно в 1913 году на берегу ижевского пруда. В советское время использовалась в качестве санатория, затем — пионерского лагеря, который прекратил существование в 1990-е годы.

Иван Федорович Петров (1850-1933) — известный ижевский предприниматель, владелец фабрики по производству оружия.