Дети стали участниками профильной смены "Большая перемена", организованной в рамках проекта Федерального агентства по делам молодежи и президентской платформы "Россия — страна возможностей".

Ребята получают навыки проектной работы, развивают коммуникативные способности, учатся работать в команде, проявлять креативность и творческий подход при решении нестандартных задач.

Кроме того, в течение лагерной смены для гостей будет организована экскурсионно-культурная программа, говорится в сообщении.

Костромская область приняла первую группу детей из Меловского района ЛНР в июне. Участие в двухнедельной смене загородного лагеря отдыха и оздоровления детей "Строитель" приняли около 40 ребят в возрасте от 9 до 13 лет.