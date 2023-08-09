"Ночь кино" пройдет по всей стране с 26 на 27 августа уже в седьмой раз. Проведем акцию вместе с Фондом кино по традиции накануне профессионального праздника кинематографистов и любителей кинематографа", — написала Любимова в своем телеграм-канале.

По ее словам, в этом году библиотеки, музеи, филармонии и кинотеатры подготовили для участников насыщенную программу: лекции, экскурсии, мастер-классы, встречи с актерами, концерты и показы известных фильмов.

Кроме того, по всей стране пройдут показы трех самых кассовых отечественных картин этого года — "Чебурашка" Дмитрия Дьяченко, "Вызов" Клима Шипенко и "Праведник" Сергея Урсуляка.

"Ежегодно к акции присоединяются сотни тысяч людей по всей стране. Рада, что интерес к проекту только растет, в том числе благодаря новым учреждениям-участникам", — добавила министр.