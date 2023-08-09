"Были госпитализированы три ребенка. Вчера они выписаны", — сказала она.

Медицинская помощь остальным заболевшим оказана амбулаторно в соответствии с установленным диагнозом, добавила собеседница агентства.

30 июля в летнем оздоровительном лагере имени Саши Чекалина в Щёкинском районе произошла вспышка кишечной инфекции. У детей в возрасте от 7 до 14 лет и взрослых появились признаки отравления, повысилась температура. В общей сложности заболел 31 человек — 29 детей и двое взрослых.

Дети находились в разных отрядах, однако питались и пили воду в одной столовой. Продукты и вода в оздоровительный лагерь поставлялись одной из местных организаций.

Специалисты управления Роспотребнадзора исследовали биологический материал от заболевших и контактных лиц, пробы готовых блюд, сырья, воды и смывы с объектов внешней среды на микробиологические показатели.

Выяснилось, что причиной массового заболевания стал золотистый стафилококк. Он был выделен у повара, у заболевших детей, а также в готовых блюдах. В смывах со столовых приборов и стола на пищеблоке также выделены бактерии группы кишечной палочки.

Деятельность организатора питания (ООО "Вектор") была приостановлена. В отношении ответственных лиц лагеря возбуждены дела об административных правонарушениях. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Приостановленная ранее судом работа пищеблока в лагере возобновлена после устранения всех нарушений.

Следствием возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг ненадлежащего качества).