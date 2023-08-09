"На месте трагедии кроме спасателей и военных работают более ста единиц тяжелой техники, в основном экскаваторы и бульдозеры", — сказал министр в среду журналистам.

Он сообщил, что удалось отвести русло реки от основной массы оползня, в толще которого могут находиться погибшие.

По информации министра, из 20 погибших идентифицированы 15.

"Поисковые работы продолжаются круглосуточно", — отметил Карселадзе.

Ранее сообщалось, что спасателям удалось на вертолетах эвакуировать из зоны бедствия 210 человек.

По решению правительства Грузии 7 августа было объявлено днем траура по погибшим в Шови.