"На месте трагедии кроме спасателей и военных работают более ста единиц тяжелой техники, в основном экскаваторы и бульдозеры", — сказал министр в среду журналистам.
Он сообщил, что удалось отвести русло реки от основной массы оползня, в толще которого могут находиться погибшие.
По информации министра, из 20 погибших идентифицированы 15.
"Поисковые работы продолжаются круглосуточно", — отметил Карселадзе.
Ранее сообщалось, что спасателям удалось на вертолетах эвакуировать из зоны бедствия 210 человек.
По решению правительства Грузии 7 августа было объявлено днем траура по погибшим в Шови.