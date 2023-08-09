"Генпланом предусмотрено развитие восьми курортных кластеров на территории Сочи. Продолжается создание общественных пространств в городской черте и в удаленных сельских населенных пунктах. Ведется работа по приданию статуса особо охраняемой природной территории местного значения городским лесам во всех четырех районах курорта", — говорится в сообщении.

На расширенном заседании Градостроительного совета при главе Сочи также обсудили опыт других регионов России по превращению городских улиц в зеленые коммуникации. Речь также шла о возможностях цифрового планирования для повышения эффективности городского управления и планирования развития территории.

"Участники заседания заострили внимание на градостроительной, экологической, инженерной безопасности Сочи, подчеркнули индивидуальность города и необходимость комплексной оценки его ресурсной базы. Затронули и аспект взаимосвязанности и проницаемости улиц города для движения пешеходов, велосипедистов и средств индивидуальной мобильности", — отмечается в сообщении.

В расширенном заседании приняли участие архитекторы, экологи, активисты общественных движений, жители Сочи. В режиме видеоконференции к разговору подключились эксперты из Москвы, Севастополя, Екатеринбурга, Перми, Краснодара. Они поделились опытом реализации проекта в своих регионах.

"Эксперты Градостроительного совета готовят ряд инициатив по внесению изменений в нормативно-правовую базу и созданию методических рекомендаций и ГОСТов по разработке водно-зеленых городских каркасов, формированию базы лучших практик", — добавили в пресс-службе.

"Сочи — город со сложными природно-климатическими и гидрогеологическими факторами. Работу по созданию экологического каркаса курорта ведем по поручению главы Сочи Алексея Копайгородского с учетом основных направлений государственной политики в области градостроительства и передовых решений. Она направлена на развитие рекреационного потенциала Сочинской курортной агломерации и повышение комфорта городской среды", — цитирует пресс-служба директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи Дмитрия Литвинца.

По его словам, ключевые мероприятия Года архитектуры в Сочи направлены на создание качественно нового городского пространства. Водно-зеленый каркас взят за основу при разработке главных документов в сфере градпроектирования: Генерального плана, Правил землепользования и застройки, Стратегии социально-экономического развития города. Он создается во взаимодействии между властью, бизнесом, горожанами и научным сообществом курорта.