"Проект "Толстой в жизни" рассказывает о том, как важные события жизни писателя, его занятия, окружающая обстановка, семья и люди, с которым он встречался на протяжении жизни, становились основой творчества, "питали" художника и, словно по капле, переливались на страницы рукописей известных всему миру сочинений", — говорится в сообщении.

Благодаря тому, что фотографическое дело в России развивалось в эпоху Толстого, до наших дней дошли снимки, запечатлевшие писателя в разные периоды его творчества: от начала писательской деятельности до последнего года жизни.

Посетители выставки увидят Толстого-прапорщика, молодого автора автобиографической повести "Детство", Толстого — главу счастливой семьи — в годы труда над "Войной и миром" и мудрого старца, призывающего человечество к лечению не тела, но души.

За годы напряженного труда Толстой черпал идеи для творчества отовсюду. Так, кавказские впечатления писателя легли в основу повестей "Казаки", "Хаджи-Мурат". Комната для приезжающих, в которой Толстой работал над "Анной Карениной", стала кабинетом Левина в этом романе, а члены семьи Льва Николаевича — прототипами героев "Детства", "Утра помещика", "Войны и мира", отметили в пресс-службе.

Выставка будет работать до 15 сентября.

Ясная Поляна — родовое имение Толстого, здесь он родился и провел большую часть своей жизни. Мемориальные ландшафты усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные писателем леса) и здания конца XVIII — начала XIX веков поддерживаются в своем неизменном историческом виде.