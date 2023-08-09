"На осень 2023 года туристы активно бронируют свой отдых и лечение в санаториях и гостиницах Кавказских Минеральных Вод. Количество коллективных средств размещения в каждом курортном городе края отличается, при этом загруженность объектов размещения во всех городах в среднем составляет более 80%, а по ведущим учреждениям 90%", — сказала собеседница агентства.

Наибольшей популярностью регион пользуется у туристов, посещающих край в санаторно-оздоровительных целях, также альтернативными видами туризма у гостей и жителей Ставрополья являются экологический, сельский (агротуризм) и промышленный виды туризма.

Как отметили в пресс-службе, из-за роста туристического потока растет дефицит мест размещения, но в крае стараются решать эту проблему за счет строительства новых и модернизации уже существующих отелей и санаториев.