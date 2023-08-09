Гости предприятия вечером в этот день смогут побывать на музыкальном спектакль-променаде на заводе "ЗапСибНефтехим".

В свою очередь на сайте Центра поддержки и развития современного искусства "За Арт", который выступил организатором проведения всероссийской акции "Ночь заводов", отмечается, что спектакль на предприятии пройдет в два сеанса.

"Звуки нефтехимических заводов СИБУРа стали основой для симфонии, которая написана специально для спектакля и будет впервые исполнена в его финале", — отмечается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что в Тюмени 12 августа в рамках проведения акции "Ночь заводов" состоится фестиваль-путешествие "Проводник". Тюменцам и гостям города расскажут об истории уникальных старинных зданий, входящих в комплекс железнодорожного вокзала.

Также сообщалось, что 12 августа в акции "Ночь заводов" будут участвовать шесть уральских предприятий, расположенных в Пермском крае, Свердловской, Челябинской, Тюменской областях и в Башкирии.

Всего в этом году в фестивале принимают участие заводы, находящиеся в 18 городах России. Организаторы ожидают, что на объекты придут порядка 4 тыс. зрителей, а еще 5 тыс. будут смотреть трансляцию в интернете.