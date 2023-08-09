"Для участия в масштабном мероприятии в течение четырех недель в республику съедутся около 250 молодых людей из разных регионов России в возрасте от 18 до 35 лет. Основная цель мероприятия — пропаганда пешеходного туризма и обучение навыкам работы в сфере туризма ", — сказал собеседник агентства.

По его данным, одним из главных событий лагеря станет подъем на Столовую гору. Планируется установка ингушского флага на пике горы в первую смену, а 22 августа запланировано особенное восхождение, посвященное Дню Государственного флага РФ.

В программе также предусмотрены пешие походы по тропам горной Ингушетии и туристическим маршрутам Джейрахско-Ассинского ущелья. За четыре дня участники пройдут более 200 километров.

Для размещения участников будет построен палаточный городок у подножия Столовой горы, на высоте 1 443 метров над уровнем моря. Команда проекта уже активно занимается подготовкой площадок, установкой сцены, палаток, душевых, а также созданием уютной костровой зоны и зоны для полноценного отдыха.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отметил, что подобные мероприятия не только привлекают молодежь из разных регионов страны, но и играют значительную роль в укреплении межрегиональных связей и расширении кругозора молодежи.

"Молодежный туристско-образовательный палаточный лагерь "БЕЙНИ-2023" станет площадкой, где молодые люди смогут обменяться опытом, узнать о культуре и традициях других регионов, а также открыть для себя прекрасные природные уголки нашей республики, насладиться живописными пейзажами, погружаясь в атмосферу культуры нашей земли. Они могут узнать больше о нашем богатом историческом наследии, местных традициях и обычаях", — процитировали агентству Калиматова в пресс-службе.