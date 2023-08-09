В первый день фестиваля в Музее истории космонавтики расскажут об особенностях питания космонавтов. На лекциях можно будет узнать, как готовят пищу в невесомости и как создают еду для космонавтов.

Во второй день фестиваля космическую еду можно будет попробовать.

"На уличных территориях Музея и Инновационного культурного центра калужан и гостей города ждут выступления артистов, мастер-классы, конкурсы, дегустация космических блюд и напитков и многое другое", — сообщает портал о программе на 19 августа.

На лекции о еде потребуется предварительная регистрация. Вход на дегустацию будет свободным.